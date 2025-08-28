Короткий: при Ротенберге СКА играл в атакующий хоккей, но были проблемы в обороне

Нападающий СКА Матвей Короткий поделился эмоциями от назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера армейского клуба и рассказал, в какой хоккей будет играть команда с берегов Невы.

«С положительными эмоциями узнал о назначении Ларионова. Игорь Николаевич любит быстрый хоккей. Когда он пришёл, то дал понять, что будут играть только те, кто готов. Особенность игры при Ларионове — больше играем друг под друга, больше коротких пасов и комбинаций. Все стараются играть в атакующий хоккей. Играем в атаку с оглядкой на оборону.

При Романе Ротенберге мы тоже играли в атакующий хоккей, но были проблемы в обороне. Сейчас у нас хоть и атакующий хоккей, но на тренировках много времени уделяем обороне и возврату шайбы», — приводит слова Короткого Metaratings.