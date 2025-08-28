«Сочи» одержал первую победу на Кубке губернатора Челябинской области, обыграв «Амур»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между хабаровским «Амуром» и «Сочи». Победу со счётом 2:1 одержал «Сочи».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второго периода Игорь Швырёв открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Алекс Гальченюк восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд.

Ранее в рамках турнира «Амур» одержал две победы: над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:1 ОТ). «Сочи» же потерпел два поражения: от «Лады» (1:3) и «Трактора» (4:5).

Напомним, в следующей товарищеской игре команды встретятся вновь. Матч состоится в воскресенье, 31 августа.