Черкас: большая вероятность, что СКА при Ларионове будут середняком в новом сезоне

‎Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил выступление армейского клуба на на турнире Пучкова и поделился ожиданиями от игры команды с берегов Невы в новом сезоне КХЛ. Напомним, на домашнем турнире СКА занял последнее место.

– Последнее место СКА на турнире Пучкова – повод для тревоги?

– Говорить о поводах для тревоги пока рано. Команда сыграла три матча: одна игра с питерским «Динамо» и две игры на турнире. Немножко настораживает, что в преддверии сезона, имея большое количество времени в большинстве, команда не может ничего забить. Конечно, есть время, чтобы отработать связи для игры в большинстве, но это не очень приятный момент. Мастеров в команде достаточно. Играя пять минут в большинстве, один гол точно можно забить. Тем не менее хочется надеяться, что всё-таки команда сможет показать достойный хоккей. Мы все этого ждём, оптимизм всегда присутствует, но турнир показал, что надо ждать (смеётся).‎

‎— Нет ли у вас ощущения, что при Ларионове армейцы постепенно превращаются в середняка КХЛ?

‎— Большая вероятность, что так и будет. Пока мы не видели легионеров, один только подъехал, другой только начал играть. Надо посмотреть на их состояние и посмотреть, смогут ли они создать ударное звено с Голдобиным. Здесь надо немножко подождать. Но команде 100% будет сложно быть лидером, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».