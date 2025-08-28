Каменский о деле Григоренко: странно, что вскрылось только сейчас, но закон надо соблюдать

Олимпийский чемпион и вице президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о дисквалификации генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«А почему только сейчас это вскрылось? Странная ситуация. Но закон есть закон. Если у нас прописано, что нужно соблюдать решения ИИХФ и ВАДА, то надо так и делать. Всё должно быть по закону, как в статье написано. А у Григоренко есть все права оспорить отстранение, доказать, что обвинения не имеют под собой оснований», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что в допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко нашли шесть запрещённых веществ.