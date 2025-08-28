Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Торпедо, результат матча 28 августа 2025, счёт 1:0, Кубок мэра Москвы

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче на Кубке мэра Москвы
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и нижегородское «Торпедо». В упорной встрече победу одержали бело-голубые со счётом 1:0.

Кубок мэра Москвы . Группа А
28 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Мамин (Комтуа, Пакетт) – 36:00 (5x5)    

Первый и единственный гол в игре был забит лишь на 36-й минуте — отличился новичок «Динамо» нападающий Максим Мамин, которому ассистировали Макс Комтуа и Седрик Пакетт.

В следующем матче на турнире «Динамо» сразится с минскими одноклубниками 30 августа. «Торпедо» также в следующей встрече сыграет с минским «Динамо» 29 августа. В группе В на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс».

Календарь Кубка мэра Москвы
Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
