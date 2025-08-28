Разин: КХЛ стремится быть лучшей лигой в мире, но пока это не так

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался касательно аренды голкипера Ильи Набокова у «Колорадо Эвеланш». Голкипер ранее подписал соглашение с «Колорадо», но предстоящий сезон проведёт в «Металлурге» на правах аренды.

– Многие говорят, что «Металлург» вырастил Набокова для «Колорадо». Что думаете?

– Вырастили для «Колорадо», это как? Есть реалии, КХЛ и НХЛ, ВХЛ и КХЛ. Все мечтают играть в Америке, мы ещё и для «Торонто», «Филадельфии», «Миннесоты» вырастили. Ребята мечтают там играть. Мы стремимся быть лучшей лигой в мире, но пока это не так, все стремятся играть в США, – цитирует Разина пресс-служба клуба.

В 2024 году Набоков в составе магнитогорского клуба стал обладателем Кубка Гагарина.