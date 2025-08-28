«Футболу будет полезно». Хоккеист СКА Воробьёв — об идее введения потолка зарплат в РПЛ

Форвард СКА Михаил Воробьёв поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ со следующего сезона.

«Команды приравниваются, нет дисбаланса, что где-то есть звёзды, а у других нет бюджета. Все в равных условиях. В хоккее это безусловный плюс. Думаю, футболу тоже будет полезно. Да и для болельщиков станет интереснее», — цитирует Воробьёва Metaratings.ru.

Нынешний потолок зарплат КХЛ действует с сезона-2021/2022 и составляет 900 млн рублей. Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что введение потолка зарплат в РПЛ в первую очередь ударит по легионерам.