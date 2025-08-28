«Локомотив» обменял права на нападающего Григория Денисенко в «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен: казанский клуб получил права на нападающего Григория Денисенко, сообщает пресс-служба казанцев. «Локомотив» взял денежную компенсацию и нападающего Андрея Пустового. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящейся сделке.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

В прошлом сезоне 16-летний Пустовой играл в МХЛ за «Ирбис». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при коэффициенте полезности «+5».