Магнитогорский «Металлург» представил альтернативный комплект формы на сезон-2025/2026 КХЛ.

«Окалины, обновлённый лис и много красного – альтернативная форма на сезон-2025/2026 получилась просто топ!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» начнёт домашним матчем с «Ак Барсом», который пройдёт 6 сентября.

Во время предсезонной подготовки «Металлург» провёл пять встреч и сыграет ещё одну. Три победных игры «Металлург» провёл на первом предсезонном турнире на Кубок Минска. Затем последовали два поражения на домашнем мемориале Ивана Ромазана.