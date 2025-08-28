Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» представил альтернативный комплект формы на сезон-2025/2026 КХЛ

«Металлург» представил альтернативный комплект формы на сезон-2025/2026 КХЛ
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» представил альтернативный комплект формы на сезон-2025/2026 КХЛ.

«Окалины, обновлённый лис и много красного – альтернативная форма на сезон-2025/2026 получилась просто топ!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» начнёт домашним матчем с «Ак Барсом», который пройдёт 6 сентября.

Во время предсезонной подготовки «Металлург» провёл пять встреч и сыграет ещё одну. Три победных игры «Металлург» провёл на первом предсезонном турнире на Кубок Минска. Затем последовали два поражения на домашнем мемориале Ивана Ромазана.

Материалы по теме
Разин: КХЛ стремится быть лучшей лигой в мире, но пока это не так
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android