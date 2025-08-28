Скидки
Кудашов — о переходе Мамина: не статист. И никогда им не был. «Динамо» за него поборолось

Кудашов — о переходе Мамина: не статист. И никогда им не был. «Динамо» за него поборолось
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре новичка команды нападающего Максима Мамина. Форвард отметился победным голом в матче с нижегородским «Торпедо» (1:0) на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа А
28 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Мамин (Комтуа, Пакетт) – 36:00 (5x5)    

«Естественно, у нас надежды на Мамина как на игрока атакующих звеньев, который вместе со всеми будет приносить результат команде. Не статист. И никогда им не был. Мы знаем его сильные стороны, поэтому и поборолись за него в межсезонье», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Всего на счету форварда в КХЛ два Кубка Гагарина, пять Кубков Континента, 547 встреч и 245 (111+134) набранных очков при показателе полезности «+87».

