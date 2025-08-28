Кудашов — о переходе Мамина: не статист. И никогда им не был. «Динамо» за него поборолось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре новичка команды нападающего Максима Мамина. Форвард отметился победным голом в матче с нижегородским «Торпедо» (1:0) на Кубке мэра Москвы.

«Естественно, у нас надежды на Мамина как на игрока атакующих звеньев, который вместе со всеми будет приносить результат команде. Не статист. И никогда им не был. Мы знаем его сильные стороны, поэтому и поборолись за него в межсезонье», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Всего на счету форварда в КХЛ два Кубка Гагарина, пять Кубков Континента, 547 встреч и 245 (111+134) набранных очков при показателе полезности «+87».