Гендиректор «Динамо»: если бы попросили дать нам время на перестройку — перестроили бы нас

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, почему руководство клуба сделало ставку на предстоящий сезон КХЛ.

«Кубок мэра Москвы – это хороший турнир в преддверии сезона с хорошим составом участников в сумасшедшей локации. Тут можно проверить свои силы. Даже не знаю, что можно сказать плохого. Здесь есть всё, что нам нужно на предсезонке. Поэтому с радостью всегда участвуем в этом турнире.

– Сложилось ощущение, что вы пошли all-in, сделав полную ставку на предстоящий сезон. Но у вас нет ощущения, что если она не сработает, то потом останется выжженная земля и эту ситуацию в следующее межсезонье надо будет исправлять, работая сверхурочно? Может, надо было потратить сезон на перестройку?

– Вы знаете, мы и в это межсезонье работали сверхурочно. Плюс ко всему – у многих наших ведущих игроков будут действующие контракты и через год. Это и Ожиганов, и Пыленков, и Подъяпольский, и Комтуа. У нас остаётся костяк. Не знаю, почему вы решили, что у нас заканчиваются контракты.

– Почти у всех нападающих истекают контракты после этого сезона.

– Комтуа, Римашевский… У нас у многих ребят контракт ещё на сезон. Мамин. Все игроки у нас в обойме. А перед «Динамо» всегда стоят самые высокие задачи. Так будет и в этом сезоне, и в следующем сезоне. Думаю, что и Алексей Николаевич Кудашов подтвердит следующую мысль. Если бы мы попросили дать нам время на перестройку, то перестроили бы нас, — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

– Вы помните, что было два года назад? Тогда мы пытались перестроиться, но в середине сезона у нас поменялась задача», — добавил Алексей Кудашов.

– Мы хотим и будем пытаться идти за кубком – это неоспоримый факт. У нас хороший состав и хороший тренерско-административный штаб. В лиге есть много команд, которые ставят перед собой высокие цели, поэтому сезон будет интересный. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы максимально приблизиться к поставленной цели, — подытожил Сушко.