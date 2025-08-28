Главный тренер «Динамо» объяснил, почему его команда так мало забивает на предсезонке

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причины низкой результативности команды во время предсезонных матчей. Бело-голубые забросили шесть шайб в четырёх товарищеских встречах.

«Да, три гола всего забили после возвращения со сбора. Тяжело всё идёт. Нагрузка пока не переварилась, звенья меняются. Поймите, если в звене поменялся хотя бы один человек, то это означает, что всё равно уже получаются другие сочетания. Команда пока будет набирать и набирать. Как и говорил в прошлый раз, мы залезем на сезон, но постараемся укоротить [период адаптации]», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.