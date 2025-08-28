Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему его команда так мало забивает на предсезонке

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причины низкой результативности команды во время предсезонных матчей. Бело-голубые забросили шесть шайб в четырёх товарищеских встречах.

«Да, три гола всего забили после возвращения со сбора. Тяжело всё идёт. Нагрузка пока не переварилась, звенья меняются. Поймите, если в звене поменялся хотя бы один человек, то это означает, что всё равно уже получаются другие сочетания. Команда пока будет набирать и набирать. Как и говорил в прошлый раз, мы залезем на сезон, но постараемся укоротить [период адаптации]», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

