В «Динамо» ответили, был ли просмотровый контракт с Гусевым ударом по имиджу клуба

Спортивный директор московского «Динамо» Рафик Якубов не считает, что просмотровый контракт с нападающим Никитой Гусевым ударил по имиджу клуба.

– Вы не считаете, что просмотровый контракт с Гусевым был ударом по имиджу клуба?

– Почему он должен бить? Мы пришли к общему мнению. У нас было общение, что он приходит с отпуска и приступает к работе с командой. Мы договорились, что он проходит предсезонку на просмотровом контакте. Мы знали, что он наш игрок. Мы на него надеялись. Он тоже хотел играть в нашей команде. [Полноценный контракт] был просто делом времени», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.