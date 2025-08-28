В московском «Динамо» назвали примерный срок возвращения Владислава Подъяпольского

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал примерные сроки возвращения на лёд после травмы основного вратаря команды Владислава Подъяпольского.

«Думаю, это [срок возвращения на лёд] начало сентября. Посмотрим, не буду сейчас точно сроки ставить. Форсировать не будем, если он не наберёт функциональную форму, у нас есть варианты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 встреч за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».