Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо»: роль Романа Ротенберга в клубе абсолютно не поменялась

Гендиректор «Динамо»: роль Романа Ротенберга в клубе абсолютно не поменялась
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о роли Романа Ротенберга в клубе. Ранее специалист перешёл с должности главного тренера СКА в московское «Динамо», где вошёл в совет директоров клуба.

– Роман Ротенберг помогает вам при общении с легионерами?
– Почему вы решили, что он должен помогать?

– Просто интересна его роль в клубе.
– Про это говорилось неоднократно. И с того момента, когда про это говорили, ничего не поменялось. Абсолютно ничего. У нас у всех есть чёткий фронт работы. Роман Борисович знает, какой у него. И все мы знаем, — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
