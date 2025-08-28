Гендиректор «Динамо»: роль Романа Ротенберга в клубе абсолютно не поменялась

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о роли Романа Ротенберга в клубе. Ранее специалист перешёл с должности главного тренера СКА в московское «Динамо», где вошёл в совет директоров клуба.

– Роман Ротенберг помогает вам при общении с легионерами?

– Почему вы решили, что он должен помогать?

– Просто интересна его роль в клубе.

– Про это говорилось неоднократно. И с того момента, когда про это говорили, ничего не поменялось. Абсолютно ничего. У нас у всех есть чёткий фронт работы. Роман Борисович знает, какой у него. И все мы знаем, — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.