В «Динамо» объяснили, специально ли клуб в селекции делает ставку на бывших игроков ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о большом количестве бывших игроков ЦСКА в составе бело-голубых.

– Год назад вы подписали Слепышева и Сергеева, который пришёл транзитом из СКА, но он тоже в прошлом много отыграл в ЦСКА. В это межсезонье подписаны Мамин и Классон. Это возник такой специальный тренд на бывших игроков ЦСКА или вам просто были нужны игроки с победным опытом в плей-офф?

– Нет. В первую очередь тут речь идёт об игроках, у которых заканчивались контракты. Выходя на рынок, ты смотришь, кто свободен и кто на нём находится. На данный момент они были теми игроками, которые нам подходили, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.