Спортивный директор «Динамо»: Джиошвили хотел уйти — хоккейный бог помог вернуть его

Спортивный директор московского «Динамо» Рафик Якубов оценил продление контрактов с защитником Даниилом Пыленковым и нападающим Максимом Джиошвили.

— Как оцените продление контактов с Пыленковым и Джиошвили? У многих сложилось ощущение, что вы совершили переплату.
— Знаете, лично на мой взгляд, Пыленков — один из лучших защитников в КХЛ. Для нас большой успех, что он продлил контракт с нами на два года.

Что касается Джиошвили, наверное, все знают эту историю. Максим хотел уйти, но всё-таки тут здравый смысл – хоккейный бог – помог вернуть его. И он в нашей команде, — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

