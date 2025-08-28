В «Динамо» объяснили, просчитывается ли, как вписать Михеева в потолок, если он вернётся

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, как клуб планирует вписать в потолок зарплат травмированного нападающего Артёма Михеева в случае его восстановления.
— Как идёт восстановление Артёма Михеева?
— Вы про сердце? Всё нормально. Там ещё и восстановление идёт после травмы плеча, была операция. Он не тренируется, восстанавливается — процедуры, исследования. — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
— Просчитываются ли шаги, как его вписывать в потолок зарплат, когда он вернётся?
— Уже много раз отвечал на этот вопрос. В первую очередь мы озабочены сейчас тем, чтобы Артём быстрее решил свои проблемы со здоровьем. Когда он сможет играть на 100%, будем думать, как решать проблему, которой на самом деле нет. Мы рассчитываем на Артёма. Когда он будет здоров, с радостью хотим видеть его в составе, — добавил генеральный директор клуба Сергей Сушко.