«Мы подставим ему плечо». Гендиректор «Динамо» — о ситуации Павла Кудрявцева

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о ситуации бывшего нападающего бело-голубых Павла Кудрявцева, который остался без контракта.

– Вам обидно за бывшего игрока команды Павла Кудрявцева, который подписал контракт с «Сочи» после ухода из «Динамо», но оказался среди тех хоккеистов, кто так и не дебютировал в новом клубе?

– Тут всё очень просто. Значит он вернётся в свой старый клуб, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

— Секундочку. Я бы хотел дополнить тут Алексея Николаевича. Чем отличается «Динамо» от других клубов? Мы всегда подставляем плечо игрокам. Была история и с Антоном Слепышевым. Алексей Николаевич лично настоял, что мы его реанимируем и он будет играть. Мы никого из своих не бросаем. Когда пройден большой путь и когда ты постоянно общаешься с человеком, наверное, это было бы неправильно. Во главе угла всегда должен стоять человек. Мы подождём и примем решение, которое устроит всех. Павел принёс клубу огромную пользу на протяжении сезонов, поэтому мы подставим ему плечо, — добавил генеральный директор клуба Сергей Сушко.