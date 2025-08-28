Алексей Кудашов высказался о молодых нападающих системы московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру молодых форвардов системы клуба.

«Все трудятся — кто-то в молодёжке провёл игры. [Сергей] Артемьев у нас за «Динамо» Санкт-Петербург отыграл турнир. Все в обойме, готовятся, набрали форму. Вопрос в том, что кому-то чуть больше требуется времени. Например, [Даниил] Прохоров — молодой парень, который только делает первые шаги во взрослом хоккее, он и в высшей лиге практически не играл, только в молодёжной. Поэтому для него сейчас всё быстрее, в новинку, понадобится больше времени.

Артём [Бондарь] у нас под рукой, рядом. В любой момент заводи — они уже готовы. Вопрос только, когда места начнут освобождаться. У нас в третьем-четвёртом звеньях [Егор] Римашевский, [Александр] Кисаков, молодые. Егор третий год уже с нами, но до ведущих ролей никак не доскребётся, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.