Спортивный директор «Динамо» — о межсезонье в КХЛ: с каждым годом всё веселее и веселее

Спортивный директор московского «Динамо» Рафик Якубов высказался о текущем межсезонье в КХЛ, где произошло много расторжений контрактов и переходов именитых хоккеистов.

«Даже наш президент КХЛ Алексей Морозов на днях сказал об этом. Безумная предсезонка: столько переходов, решений. Все ждут сезон, потому что очень много команд усилились, сравнялись. А то, что происходило… Хоккейная жизнь такая. С каждым годом всё веселее и веселее», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги «Динамо» начнёт гостевым матчем с ЦСКА, который пройдёт 6 сентября.

