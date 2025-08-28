Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Лада, результат матча 28 августа 2025, счёт 5:1, Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» обыграл «Ладу» и вышел в финал турнира на Кубок губернатора Челябинской области
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Трактора» со счётом 5:1.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кадейкин (Григоренко, Ливо) – 09:25 (5x3)     2:0 Светлаков (Ливо) – 16:47 (5x5)     3:0 Крощинский (Дюбе, Дэй) – 22:06 (5x5)     3:1 Сёмин (Савчук, Коттон) – 24:14 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Дэй, Глотов) – 27:25 (5x5)     5:1 Светлаков (Гросс, Глотов) – 57:54 (5x4)    

На 10-й минуте двойное численное преимущество реализовал капитан «Трактора» Александр Кадейкин с передач Михаила Григоренко и Джоша Ливо. На 17-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На старте второго периода Фёдор Крощинский сделал счёт 3:0. Затем на шайбу Владислава Сёмина «Трактор» ответил голом Семёна Дер-Аргучинцева. На последних минутах пятую шайбу челябинцев забросил Джордан Гросс.

После группового этапа турнира «Трактор» занял второе место и в финальной встрече сыграет с «Амуром». «Лада» в матче за третье место встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут завтра, 29 августа.

Календарь Кубка губернатора Челябинской области
Турнирная таблица Кубка губернатора Челябинской области
Материалы по теме
Генменеджер «Трактора»: понимаем, что потребуется усиление линии обороны по ходу сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android