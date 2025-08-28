«Трактор» обыграл «Ладу» и вышел в финал турнира на Кубок губернатора Челябинской области

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Трактора» со счётом 5:1.

На 10-й минуте двойное численное преимущество реализовал капитан «Трактора» Александр Кадейкин с передач Михаила Григоренко и Джоша Ливо. На 17-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На старте второго периода Фёдор Крощинский сделал счёт 3:0. Затем на шайбу Владислава Сёмина «Трактор» ответил голом Семёна Дер-Аргучинцева. На последних минутах пятую шайбу челябинцев забросил Джордан Гросс.

После группового этапа турнира «Трактор» занял второе место и в финальной встрече сыграет с «Амуром». «Лада» в матче за третье место встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут завтра, 29 августа.