Евгений Бирюков рассказал, не будет ли проблемой низкий рост хоккеистов «Металлурга»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, не будет ли проблемой низкий рост большинства игроков команды. Средний рост хоккеистов магнитогорской команды является одним из самых низких в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У нас есть критерии по системе игры: быстрые, мобильные, техничные нападающие. Мы отталкивались от этого. Если бы были игроки с ростом 190 см и такие же техничные, они бы были у нас. Я считаю, что рост нашего нападения – не проблема. У нас и защита не маленькая, и тренерский штаб, и руководство», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».