Разин — о контракте с «Металлургом»: здесь созданы шикарные условия, всё зависит от меня

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о своём контракте с магнитогорским клубом. Грядущий сезон КХЛ станет для специалиста последним по контракту с клубом. В свой первый год в «Металлурге» Разин привёл клуб к чемпионству.

– У вас третий сезон, последний год контракта. Чувствуете давление?

– Я работал и в детском хоккее, и за границей, где особо был не нужен, и в ВХЛ. Везде есть давление, но у меня созданы шикарные условия в «Металлурге». Рад буду его преодолеть, опыта выше крыши, ко всему отношусь спокойно. Дают принимать нестандартные решения, условия есть, дальше всё зависит от меня, – цитирует Разина пресс-служба клуба.