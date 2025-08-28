Нападающий «Лады» Савчук оценил свою драку с хоккеистом «Трактора» Коромысловым

Нападающий «Лады» Райли Савчук прокомментировал товарищескую игру с «Трактором» (1:5), в которой хоккеист подрался с игроком челябинской команды Арсением Коромысловым.
«Сегодняшняя игра показала слабые стороны, продемонстрировала то, над чем нужно усиленно работать. Пропустили много ненужных голов. «Лада» — определённо сильная команда, и если мы наведём порядок в определённых зонах, то сможем играть гораздо лучше. Будем над этим работать.
Что касается эпизода с дракой, так я даже толком не успел понять, что произошло. Я был на другом конце площадки, увидел, что ребята столпились, и побежал помочь своим. Один из парней соперника схватил меня, и мы подрались. Думаю, что всё закончилось в мою пользу, хотя и не хотел драться», — цитирует Савчука пресс-служба клуба.
- 28 августа 2025
-
21:39
-
21:25
-
21:05
-
20:40
-
20:15
-
20:07
-
19:55
-
19:40
-
19:19
-
18:45
-
18:30
-
18:19
-
18:14
-
18:09
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:12
-
17:00
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
15:47
-
15:25
-
15:07
-
14:47
-
14:28
-
14:11
-
13:48
-
13:30
-
13:14