Нападающий «Лады» Савчук оценил свою драку с хоккеистом «Трактора» Коромысловым

Нападающий «Лады» Райли Савчук прокомментировал товарищескую игру с «Трактором» (1:5), в которой хоккеист подрался с игроком челябинской команды Арсением Коромысловым.

«Сегодняшняя игра показала слабые стороны, продемонстрировала то, над чем нужно усиленно работать. Пропустили много ненужных голов. «Лада» — определённо сильная команда, и если мы наведём порядок в определённых зонах, то сможем играть гораздо лучше. Будем над этим работать.

Что касается эпизода с дракой, так я даже толком не успел понять, что произошло. Я был на другом конце площадки, увидел, что ребята столпились, и побежал помочь своим. Один из парней соперника схватил меня, и мы подрались. Думаю, что всё закончилось в мою пользу, хотя и не хотел драться», — цитирует Савчука пресс-служба клуба.