Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Лады» Савчук оценил свою драку с хоккеистом «Трактора» Коромысловым

Нападающий «Лады» Савчук оценил свою драку с хоккеистом «Трактора» Коромысловым
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Лады» Райли Савчук прокомментировал товарищескую игру с «Трактором» (1:5), в которой хоккеист подрался с игроком челябинской команды Арсением Коромысловым.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кадейкин (Григоренко, Ливо) – 09:25 (5x3)     2:0 Светлаков (Ливо) – 16:47 (5x5)     3:0 Крощинский (Дюбе, Дэй) – 22:06 (5x5)     3:1 Сёмин (Савчук, Коттон) – 24:14 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Дэй, Глотов) – 27:25 (5x5)     5:1 Светлаков (Гросс, Глотов) – 57:54 (5x4)    

«Сегодняшняя игра показала слабые стороны, продемонстрировала то, над чем нужно усиленно работать. Пропустили много ненужных голов. «Лада» — определённо сильная команда, и если мы наведём порядок в определённых зонах, то сможем играть гораздо лучше. Будем над этим работать.

Что касается эпизода с дракой, так я даже толком не успел понять, что произошло. Я был на другом конце площадки, увидел, что ребята столпились, и побежал помочь своим. Один из парней соперника схватил меня, и мы подрались. Думаю, что всё закончилось в мою пользу, хотя и не хотел драться», — цитирует Савчука пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Трактор» обыграл «Ладу» и вышел в финал турнира на Кубок губернатора Челябинской области
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android