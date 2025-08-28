Бенуа Гру оценил удар коленом удалённого до конца матча защитника «Лады» Сёмина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Ладой» (5:1) в предсезонной встрече и прокомментировал удар коленом защитника тольяттинского клуба Владислав Сёмина, за который тот был наказан удалением до конца игры.

— Это был третий матч «Трактора» на турнире. Мне понравилось многое из того, что мы показали на льду. Надеюсь, завтра мы продолжим в том же духе.

— Насколько силовой приём Сёмина против Никонова, который привёл к дракам, в вашем понимании соответствует духу предсезонных игр?

— Сложно кого-то винить в этом эпизоде. Не могу сказать, что это было умышленно. Все хотят подготовиться к сезону и при этом все уважают друг друга. Так получилось. Обрез, эпизод с коленом… Уверен, что ничего плохого там задумано не было. То же самое случилось со мной 40 лет назад. Игрок ехал в мою сторону, я чуть подсел — и получился стык колено в колено. Все смотрели на меня большими глазами, хотя никакого злого умысла у меня не было. Это хоккей, такие эпизоды случаются. Тот момент в моей карьере получился достаточно неуклюжим, — цитирует Гру пресс-служба клуба.