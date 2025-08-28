Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — ЦСКА, результат матча 28 августа 2025, счёт 0:2, Кубок мэра Москвы

ХК ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в матче на Кубке мэра Москвы
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Спартак». Победу одержали армейцы со счётом 2:0.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4)     0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)    

Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий Даниэль Спронг, открывший счёт при игре в большинстве в матче на 37-й минуте с передач Джереми Роя и Дениса Гурьянова. На 46-й минуте также дебютный гол за армейский клуб забил форвард Николай Коваленко с передачи Дмитрия Бучельникова. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.

Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.

Календарь Кубка мэра Москвы
Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
Материалы по теме
ХК ЦСКА сделал заявление после обращения родителей юных хоккеистов из Крыма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android