Хоккей

Тертышный — об изменении стиля игры «Торпедо»: у Ларионова была другая философия

Комментарии

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный рассказал об изменениях в нижегородском клубе после ухода главного тренера Игоря Ларионова. В межсезонье «Торпедо» возглавил Алексей Исаков, для которого это будет дебютный сезон в КХЛ.

«Во-первых, у Ларионова была другая философия хоккея, то же самое, что сейчас, в принципе, проповедуют в питерском СКА. У нас в данный момент совсем другой хоккей. Я не говорю, что нам что-то запрещают или связывают руки: играть где-то комбинационно, где-то в нападении, но больше, конечно, уделяется времени оборонительным планам. Однако это не значит, что мы играем только в обороне.

Быстрый хоккей: сразу после отборов мы должны быстро выбегать в атаку – это то, что мы сейчас проповедуем. Ну и главное то, что мы бьёмся друг за друга. У нас нет суперзвёзд, но все ребята, которые здесь, бьются друг за друга. За счёт понимания мы и будем играть в этом сезоне», – цитирует Тертышного «Советский спорт».

Комментарии
