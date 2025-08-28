Фетисов об отстранении России: наши авторитетные пацаны в НХЛ, может, попробуют побороться

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов предложил россиянам в НХЛ высказаться за допуск сборной России на следующий Кубок мира по хоккею. Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли рассказал о позиции национальных команд Швеции и Финляндии, которые были против возможного участия сборной России на Турнире четырёх наций.

«Может, наши ребята за океаном попробуют с этим явлением побороться. У нас всё же авторитетные пацаны, которые могут подойти и сказать, что хотят играть в составе сборной России. Они должны сказать, что имеют полное право выступать не только в составе команд НХЛ, но и в национальной команде.

Мне кажется, ребята тоже должны повлиять в этом плане на профсоюз. Мы посмотрим, насколько они могут объединиться, и я думаю, что это будет серьёзным ходом в плане обсуждения возвращения наших игроков. Надеюсь, что ребята смогут донести свою позицию о важности играть с сильнейшими именно в составе сборной России. Мне кажется, их могут услышать.

Потому как сидеть и ждать, пока за тебя принимают решение, не совсем правильно. Будем надеяться, что ребята заявят об этом, этого ждут и болельщики, в том числе из Америки и Канады», – цитирует Фетисова ТАСС.