Генменеджер «Коламбуса» — о Проворове: он является для нас лучшим вариантом

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл высказался о новом семилетнем контракте с защитником Иваном Проворовым с кэпхитом $ 8,5 млн.

«Хорошо, что у меня постоянно был контакт с его агентом Марком Андлером. Да, снаружи было много шума, но Марк постоянно говорил мне, и сам Иван тоже, что его приоритетом было остаться в «Коламбусе». И когда мы приблизились к 1 июля, мы прекрасно понимали, что происходит на рынке и что он на 100% является для нас лучшим вариантом – и как игрок, и как человек. За последние пять лет он пропустил всего три матча, и то из-за COVID. Он выходит на лёд каждый вечер, играет в любой ситуации, играет жёстко, он отличный партнёр и образцовый семьянин.

Конечно, кто-то посчитал, что контракт слишком велик, кто-то – что вполне адекватен, однако потолок зарплат продолжает расти, а у нас игрок, который, кстати, провёл всё лето здесь и ежедневно тренируется. В этом плане он настоящий фанатик. Так что получить его на семь лет вперёд – для нас это не стало проблемой. Мы уверены, что по мере роста потолка контракт Ивана идеально впишется в нашу команду на весь этот срок», – цитирует Уодделла RG.

Проворова озолотили, Дадонов задержится в НХЛ. Все сделки с русскими после открытия рынка
