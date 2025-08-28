Спронга поздравляли с дебютной шайбой, Мартин стоял как стена. Фото победы ЦСКА в дерби
28 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались хоккеисты ЦСКА и «Спартака». Победу одержали армейцы со счётом 2:0.
Лучшие кадры матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий из Нидерландов Даниэль Спронг, открывший счёт на 37-й минуте при игре в большинстве. На 46-й минуте также впервые за армейский клуб отличился форвард Николай Коваленко. «Сухой» матч на свой счёт записал канадский голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.
