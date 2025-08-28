Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спронга поздравляли с дебютной шайбой, Мартин стоял как стена. Фото победы ЦСКА в дерби

Спронга поздравляли с дебютной шайбой, Мартин стоял как стена. Фото победы ЦСКА в дерби
Комментарии

28 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались хоккеисты ЦСКА и «Спартака». Победу одержали армейцы со счётом 2:0.

Лучшие кадры матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий из Нидерландов Даниэль Спронг, открывший счёт на 37-й минуте при игре в большинстве. На 46-й минуте также впервые за армейский клуб отличился форвард Николай Коваленко. «Сухой» матч на свой счёт записал канадский голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android