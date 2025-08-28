Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Невероятно, я и моя семья приятно взволнованы». Чеккони — об адаптации в «Авангарде»

«Невероятно, я и моя семья приятно взволнованы». Чеккони — об адаптации в «Авангарде»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал о своей адаптации в омском клубе. В прошлом сезоне игрок обороны выступал в АХЛ.

– На самом деле, я не так много знаю о КХЛ. Знаю нескольких ребят из этой лиги. Например, Дерека Барака, который в этом сезоне перебрался в Магнитогорск. Он мне рассказывал о КХЛ много положительного. Первый месяц здесь прошёл невероятно. Я и моя семья приятно взволнованы.

– Вы играли за «Техас» вместе с Антоном Худобиным. Может, у него спрашивали совет о переезде в Россию?
– Да, мы с ним играли вместе, однако это был короткий период времени. Он классный парень. Но я с ним не общался про КХЛ. Летом я узнал, что он завершил карьеру. Наверное, он сейчас наслаждается свободным временем. Надо будет ему написать, – цитирует Чеккони Legalbet.

Материалы по теме
«Хороший защитник, на шайбу не гавкает». Шарипзянов — о тренировках с американцем Чеккони
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android