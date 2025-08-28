Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Система игры более подходящая для меня». Форвард ЦСКА Коваленко — о возвращении из НХЛ

«Система игры более подходящая для меня». Форвард ЦСКА Коваленко — о возвращении из НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался о переходе в армейский клуб после сезона, проведённого в Северной Америке, и отметил языковой барьер, который присутствовал в матчах за океаном. Форвард отметился заброшенной шайбой в предсезонной встрече со «Спартаком» (2:0).

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4)     0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)    

— Есть ли принципиальные отличия от того, как ты играл в Северной Америке?
— Язык (улыбается). Хорошо понимаешь партнёров, общаешься. Я думаю, система игры здесь более подходящая для меня. У нас очень хорошая команда и коллектив.

— Можно ли сказать, что игроки ЦСКА уже готовы к старту сезона в плане физических кондиций?
— Я думаю, что в первую очередь готовность у каждого игрока ментальная. Это его голова. Ты можешь быть уставшим, но ты хорошо отыграешь, потому что всё идёт от головы. Это наша работа — выкладываться на полную два часа. Для хорошего спортсмена это не составляет труда, — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.

Материалы по теме
ХК ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в матче на Кубке мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android