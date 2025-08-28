«Система игры более подходящая для меня». Форвард ЦСКА Коваленко — о возвращении из НХЛ

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался о переходе в армейский клуб после сезона, проведённого в Северной Америке, и отметил языковой барьер, который присутствовал в матчах за океаном. Форвард отметился заброшенной шайбой в предсезонной встрече со «Спартаком» (2:0).

— Есть ли принципиальные отличия от того, как ты играл в Северной Америке?

— Язык (улыбается). Хорошо понимаешь партнёров, общаешься. Я думаю, система игры здесь более подходящая для меня. У нас очень хорошая команда и коллектив.

— Можно ли сказать, что игроки ЦСКА уже готовы к старту сезона в плане физических кондиций?

— Я думаю, что в первую очередь готовность у каждого игрока ментальная. Это его голова. Ты можешь быть уставшим, но ты хорошо отыграешь, потому что всё идёт от головы. Это наша работа — выкладываться на полную два часа. Для хорошего спортсмена это не составляет труда, — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.