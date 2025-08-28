Тертышный: почему бы «Торпедо» не дойти до финала? Надо верить в себя и в команду

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный порассуждал, сможет ли нижегородский клуб выйти в финал Кубка Гагарина. Лучшим результатом «Торпедо» в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф.

«Тут, конечно, много факторов должно срастись. Это не один год и не два. Сколько только «Локомотив» из Ярославля шёл к этому финалу! Эта команда строится каждый год, как и тот же «Трактор», который строился не один год.

Конечно, все хотят играть в финале, но в данный момент мы будем идти от цели к цели. Для нас сначала нужно попасть в восьмёрку, а от неё уже двигаться. Всё возможно, это спорт. Как ты ему отдаёшься, такой результат тебя и ждёт. Почему бы не дойти до финала? Надо верить в себя и в команду. Цель – за целью, шаг – за шагом», – цитирует Тертышного «Советский спорт».