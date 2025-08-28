Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тертышный: почему бы «Торпедо» не дойти до финала? Надо верить в себя и в команду

Тертышный: почему бы «Торпедо» не дойти до финала? Надо верить в себя и в команду
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный порассуждал, сможет ли нижегородский клуб выйти в финал Кубка Гагарина. Лучшим результатом «Торпедо» в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф.

«Тут, конечно, много факторов должно срастись. Это не один год и не два. Сколько только «Локомотив» из Ярославля шёл к этому финалу! Эта команда строится каждый год, как и тот же «Трактор», который строился не один год.

Конечно, все хотят играть в финале, но в данный момент мы будем идти от цели к цели. Для нас сначала нужно попасть в восьмёрку, а от неё уже двигаться. Всё возможно, это спорт. Как ты ему отдаёшься, такой результат тебя и ждёт. Почему бы не дойти до финала? Надо верить в себя и в команду. Цель – за целью, шаг – за шагом», – цитирует Тертышного «Советский спорт».

Материалы по теме
Тертышный — об изменении стиля игры «Торпедо»: у Ларионова была другая философия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android