Алексей Жамнов высказался об уходе Николая Голдобина из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал уход из московского клуба нападающего Николая Голдобина. Отметим, форварда отправили в список отказов, откуда его забрал СКА.

«Потеря это или не потеря — это наша внутренняя кухня. Мы движемся вперёд. У нас есть ребята, которые должны занять его место», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.