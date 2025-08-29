Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ЦСКА Никитин заявил, что форвард Соркин находится в стационаре

Главный тренер ЦСКА Никитин заявил, что форвард Соркин находится в стационаре
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках Кубка мэра Москвы сообщил, что форвард армейского клуба Максим Соркин находится в стационаре с травмой.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4)     0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)    

«У Максима травма, сейчас он находится в стационаре. О том, насколько его травма серьёзная, и о сроках его восстановления станет известно в понедельник», — приводит слова Никитина «РИА Новости Спорт».

25-летний Соркин в 74 матчах регулярки и плей-офф сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги набрал 59 (25+34) очков.

Ранее Максим Соркин поделился впечатлениями от сборов команды в Минске и высказался о работе с главным тренером клуба Игорем Никитиным.

Материалы по теме
«Корень требований остался неизменным». Форвард ЦСКА Соркин — о работе с Никитиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android