Главный тренер ЦСКА Никитин заявил, что форвард Соркин находится в стационаре
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках Кубка мэра Москвы сообщил, что форвард армейского клуба Максим Соркин находится в стационаре с травмой.
Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4) 0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)
«У Максима травма, сейчас он находится в стационаре. О том, насколько его травма серьёзная, и о сроках его восстановления станет известно в понедельник», — приводит слова Никитина «РИА Новости Спорт».
25-летний Соркин в 74 матчах регулярки и плей-офф сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги набрал 59 (25+34) очков.
Ранее Максим Соркин поделился впечатлениями от сборов команды в Минске и высказался о работе с главным тренером клуба Игорем Никитиным.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
09:40
-
09:20
-
09:11
-
08:47
-
08:30
-
08:11
- 28 августа 2025
-
23:55
-
23:35
-
23:20
-
23:08
-
23:00
-
22:35
-
22:30
-
22:05
-
21:39
-
21:25
-
21:05
-
20:40
-
20:15
-
20:07
-
19:55
-
19:40
-
19:19
-
18:45
-
18:30
-
18:19
-
18:14
-
18:09
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:30