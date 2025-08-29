Главный тренер ЦСКА Никитин заявил, что форвард Соркин находится в стационаре

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках Кубка мэра Москвы сообщил, что форвард армейского клуба Максим Соркин находится в стационаре с травмой.

«У Максима травма, сейчас он находится в стационаре. О том, насколько его травма серьёзная, и о сроках его восстановления станет известно в понедельник», — приводит слова Никитина «РИА Новости Спорт».

25-летний Соркин в 74 матчах регулярки и плей-офф сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги набрал 59 (25+34) очков.

Ранее Максим Соркин поделился впечатлениями от сборов команды в Минске и высказался о работе с главным тренером клуба Игорем Никитиным.