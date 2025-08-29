Скидки
«Сибирь» представила капитана и ассистентов на новый сезон КХЛ

«Сибирь» представила капитана и четырёх ассистентов на новый сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Капитан стал Сергей Широков. Четыре ассистента на сезон-2025/2026: Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Владимир Бутузов и Владимир Ткачёв.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» попала в плей-офф, где в первом раунде в упорной борьбе уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей.

Новый сезон КХЛ новосибирская команда начнёт домашним матчем с хабаровским «Амуром». Игра на «Сибирь-Арене» состоится 7 сентября и начнётся в 13:30 мск.

