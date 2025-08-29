Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Шанхайские Драконы: трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре турнира красно-белые проиграли ЦСКА всухую со счётом 0:2. Для «Шанхайских Драконов» эта встреча станет первой в нынешнее межсезонье.

Напомним, Кубок мэра Москвы проходит в Москве с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.

Календарь Кубка мэра Москвы
Таблица Кубка мэра Москвы

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал уход из московского клуба нападающего Николая Голдобина.

Материалы по теме
Алексей Жамнов высказался об уходе Николая Голдобина из «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android