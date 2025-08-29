«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

В первой игре турнира красно-белые проиграли ЦСКА всухую со счётом 0:2. Для «Шанхайских Драконов» эта встреча станет первой в нынешнее межсезонье.

Напомним, Кубок мэра Москвы проходит в Москве с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал уход из московского клуба нападающего Николая Голдобина.