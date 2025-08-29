«Авангард» показал комплект формы на сезон-2025/2026 КХЛ

Пресс-служба омского «Авангарда» представила комплект формы «ястребов» на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба VK.

Напомним, первый матч в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «ястребы» проведут дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится 8 сентября и начнётся в 16:30 мск.

На предсезонном турнире «Кубок Блинова» подопечные Ги Буше одержали три победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме, над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3 и над ярославским «Локомотивом» — 3:0. В заключительной встрече турнира «Авангард» проиграл «Северстали» в серии буллитов со счётом 3:4.