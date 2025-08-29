Скидки
Группа «Комната культуры» выпустила трек нового сезона КХЛ — «История плавит лёд»

Аудио-версия:
Сегодня, 29 августа, группа «Комната культуры» и Континентальная хоккейная лига представили сингл «История плавит лёд». Он был записан к старту нового сезона КХЛ в качестве официального трека, который будет звучать на играх в течение чемпионата. В день релиза песни также состоялась премьера видеоклипа, в съёмках которого приняли участие хоккеисты Николай Голдобин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Трек «История плавит лёд» соединил мощные гитарные рифы и проникновенный вокал солиста группы Жени Трофимова, передавая волнение перед выходом на лёд и предвкушение победы. Проект стал важной точкой пересечения спортивной и музыкальной культур — в песне хоккей предстаёт как сила, объединяющая энергию игроков и болельщиков в одну стихию. Музыка превращается в символ энергии и сопричастности, с которой начинается новый сезон КХЛ. Над созданием сингла «Комната культуры» работала с командой КХЛ при поддержке «Яндекс.Музыки».

Видео доступно на YouTube-канале «Комната культуры».

Видеоклип к синглу также передаёт атмосферу единства спортсменов и болельщиков — в нём «Комната культуры» выступает на льду арены, а вместе с ними появляются болельщики и хоккеисты Николай Голдобин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»). Клип был снят при поддержке «Кинопоиска» командой под руководством режиссёра Эльвина Фомина и продюсера Светланы Лаки.

Клип станет промороликом сезона-2025/2026 КХЛ, который зрители смогут увидеть как в трансляциях матчей, так и на аренах клубов лиги. В живом исполнении трек прозвучит впервые 8 сентября на домашней арене «Авангарда» в Омске перед матчем с казанским «Ак Барсом».

