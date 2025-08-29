Скидки
Алексей Морозов ответил на вопрос о возможной игре Овечкина и Малкина в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможной игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в КХЛ.

— В следующем году у Александра Овечкина заканчивается контракт с «Вашингтоном», а у Евгения Малкина — с «Питтсбургом». Мечтаете, чтобы они уже следующим летом вернулись в Россию и стали играть в КХЛ?
— Всё, что я могу сейчас им выразить, — это пожелание здоровья. Чтобы они сохранили его. И чтоб были силы играть дальше. Если они примут решение продолжить карьеру в КХЛ, я будут только рад и счастлив. Думаю, наши болельщики тоже с удовольствием поддержат их приезд и будут приходить смотреть на их игру. Если Овечкин и Малкин приедут к нам, то обязательно поднимут дополнительный ажиотаж, дополнительный интерес к лиге.

— Им найдётся место под потолком зарплат? Не придётся ли придумывать пункты в регламенте про вывод звёзд из-под потолка, как в первые сезоны КХЛ собирался делать тогдашний президент Александр Медведев?
— В прошлом году Евгений Кузнецов приехал в СКА. И выводить из-под потолка его не пришлось. Илья Ковальчук приезжал в «Авангард» в первый сезон нынешнего потолка — его тоже никто не выводил. Их контракты полностью соответствовали регламенту КХЛ. К тому же большие звёзды у нас часто заключают соглашения, предполагающие большие бонусы. И могут заработать на этом хорошие деньги. Вот возьмите контракт Кузнецова в СКА. Если бы он смог его выполнить, если бы у него не было травмы и других ситуаций, то он в итоге заработал бы деньги, сопоставимые с теми, что зарабатывал в Северной Америке, — цитируют Морозова «Известия».

