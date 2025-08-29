Чехович объяснил, почему выбрал «Шанхай» для продолжения карьеры

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович рассказал, почему выбрал китайский клуб для продолжения карьеры.

– Насколько успели обжиться в новом клубе?

– Обжились без проблем, условия здесь очень крутые. С женой приехали, посмотрели квартиру, нашли очень удобное и красивое место для жизни.

– Почему выбрали именно «Шанхай» и Санкт-Петербург?

– У меня были различные варианты, поговорил с семьёй, это был самый интересный проект. Любопытно что из всего этого получится. Много говорил с руководством клуба, интересно было их послушать. Отличный город, большие амбиции у команды, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

