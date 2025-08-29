Скидки
Чехович объяснил, почему выбрал «Шанхай» для продолжения карьеры

Чехович объяснил, почему выбрал «Шанхай» для продолжения карьеры
Комментарии

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович рассказал, почему выбрал китайский клуб для продолжения карьеры.

– Насколько успели обжиться в новом клубе?
– Обжились без проблем, условия здесь очень крутые. С женой приехали, посмотрели квартиру, нашли очень удобное и красивое место для жизни.

– Почему выбрали именно «Шанхай» и Санкт-Петербург?
– У меня были различные варианты, поговорил с семьёй, это был самый интересный проект. Любопытно что из всего этого получится. Много говорил с руководством клуба, интересно было их послушать. Отличный город, большие амбиции у команды, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

