Чехович: «Шанхай» против СКА станет одним из главных противостояний КХЛ

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович поделился ожиданиями от матчей со СКА в Санкт-Петербурге. Напомним, китайский клуб новый сезон проведёт на «СКА Арене».

— В первом же матче открытия сезона вы условно принимаете у себя в гостях СКА на арене их имени в их же городе. Кто будет хозяином встречи?

— Думаю, что всё-таки мы будем хозяевами, на текущий момент это наша арена.

— В целом вы планируете бороться со СКА за зрителя, за его внимание? В Петербурге привыкли к системе один город — одна команда.

— Как я понял, сейчас две команды не могут играть в один день, наши матчи постараются разводить. Не знаю, будет ли какая-то борьба за фанатов, но думаю, что будет интересно. Матчи будут интересные, а следовательно, и болельщикам будет интересно следить за нашей командой. И SMM у нас сильный, так что в этом плане строится реально крутой проект.

— Есть личная амбиция обойти СКА в турнирной таблице?

— Естественно, думаю, что это одно из главных противостояний лиги теперь будет. Как в Казани «Зелёное дерби» с Уфой, у нас будет что-то похожее. Ждём матчи со СКА с нетерпением, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.