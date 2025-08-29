Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чехович: «Шанхай» против СКА станет одним из главных противостояний КХЛ

Чехович: «Шанхай» против СКА станет одним из главных противостояний КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович поделился ожиданиями от матчей со СКА в Санкт-Петербурге. Напомним, китайский клуб новый сезон проведёт на «СКА Арене».

— В первом же матче открытия сезона вы условно принимаете у себя в гостях СКА на арене их имени в их же городе. Кто будет хозяином встречи?
— Думаю, что всё-таки мы будем хозяевами, на текущий момент это наша арена.

— В целом вы планируете бороться со СКА за зрителя, за его внимание? В Петербурге привыкли к системе один город — одна команда.
— Как я понял, сейчас две команды не могут играть в один день, наши матчи постараются разводить. Не знаю, будет ли какая-то борьба за фанатов, но думаю, что будет интересно. Матчи будут интересные, а следовательно, и болельщикам будет интересно следить за нашей командой. И SMM у нас сильный, так что в этом плане строится реально крутой проект.

— Есть личная амбиция обойти СКА в турнирной таблице?
— Естественно, думаю, что это одно из главных противостояний лиги теперь будет. Как в Казани «Зелёное дерби» с Уфой, у нас будет что-то похожее. Ждём матчи со СКА с нетерпением, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
Эксклюзив
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android