Евгений Кузнецов встретился с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым

Комментарии

Нападающий Евгений Кузнецов встретился с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым во время проведения мемориала имени Ивана Ромазана в Магнитогорске.

Фото: «Салават Юлаев»

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, ранее Евгений Кузнецов вместе с форвардом «Металлурга» Владимиром Ткачёвым посетили матч магнитогорского клуба с командой ВХЛ «Магнитка» (2:3 Б).

Фото
Евгений Кузнецов вместе с Владимиром Ткачёвым посетили матч «Металлурга»
