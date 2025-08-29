«Главное, чтобы на голову ничего не свалилось». Форвард «Торпедо» — о новой арене клуба

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный высказался о ходе строительства новой арены нижегородского клуба.

«Конечно, все уже ждут. Всем хочется сыграть на большой арене, дома. Хочется, чтобы арена была такая же, как у московских команд. Как у Омска, Новосибирска — уже были там, очень приятно находиться. Новая арена ставит команду на новый, совершенно другой уровень ответственности. Хочется, чтобы больше людей приходили болеть. Всё зависит от тестовых матчей: главное — закончить все работы, чтобы на голову ничего не свалилось, грубо говоря. Болельщики должны быть в безопасности, они должны с комфортом смотреть хоккей», — цитирует Тертышного «Советский спорт».

Ранее генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга рассказал о ходе строительства новой арены клуба.