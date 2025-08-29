Чехович — о снятии «Витязя»: от игроков ничего не зависело, журналисты и то больше знали

Бывший форвард «Витязя», а ныне нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович высказался о снятии подмосковного клуба с чемпионата КХЛ.

— Вы стали одним из заложников непростой ситуации с «Витязем». Как её переживали?

— От нас как игроков ничего не зависело. Я просто сидел и читал новости, успевал что-то воспринимать. Конечно, тяжёлая ситуация и искренне жаль «Витязь», всё-таки команда с большой историей, для меня это тоже была непростая личная потеря. Я привык к городу, команде, руководству, тренерскому штабу, проникся клубом. Очень жаль, что «Витязь» распался.

— В какой момент стало ясно, что команду уже не спасти?

— Честно говоря нам, игрокам, ничего не говорили. Нам до сих пор ничего не сказали, не объяснили. Мы поняли, что всё, только из официального объявления КХЛ, когда заявили, что команды не будет.

Изначально пошёл слух, что команды не будет, потом вроде бы Роман Борисович Ротенберг был готов приехать и помочь команде, возглавить её, найти спонсора… Но, видимо, не получилось, появился слух и тут же исчез. Ничего было не понятно, сам ничего не знал, читал новости.

— То есть вы были в полном неведении, как все остальные?

— Верно. Более того, мне кажется, журналисты и то больше знают, чем мы. Я был внутри клуба и вообще ничего не знал, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.