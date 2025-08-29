Вратарь «Динамо» Подъяпольский назвал самые удивительные для него новости межсезонья в КХЛ

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский высказался о новостях нынешнего межсезонья в КХЛ.

— Следили за новостями этого межсезонья? Была ли новость, которая больше всего удивила?

— Уход Зака Фукале из «Трактора», не знаю, почему его не сохранили в Челябинске. Считаю, что он сделал очень большой вклад в победы этой команды. Уход Ливо из «Салавата» удивил. В Петербурге тоже изменения неожиданные были, будет интересно посмотреть, что там за команда выстроится. Слишком сильно не углублялся, у нас своих забот полно, и семейных хлопот хватает, от хоккея тоже отдохнуть стараешься летом, — цитирует Подъяпольского Sport24.