Чехович: поверить, что «Витязь» в один день может просто пропасть, было трудно

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович подробно рассказал о снятии «Витязя» с чемпионата КХЛ и о попытках связаться с руководством подмосковного клуба.

— Были попытки связаться с руководством клуба?

— Конечно. Пытались что-то узнать, найти какую-то хотя бы информацию, собирали её по крупицам. Но, как я понимаю, люди сами ничего не знали, Игорь Константинович Варицкий на связи был с нами, но и сам не понимал, что будет в итоге и как. Мы все были в одной лодке.

— Было ощущение по ходу сезона, ближе к его концу, что что-то идёт не так? Либо закрытие клуба — как гром среди ясного неба?

— В принципе, так всё и есть. Я не думал, что что-то такое возможно. Даже когда появились слухи, я, во-первых, слухам стараюсь не верить, а во-вторых, поверить, что клуб КХЛ, такой как «Витязь», с историей, может в один день просто взять и пропасть, было трудно, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.