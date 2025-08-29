Скидки
Чехович: выполнил условия для бонусов от «Витязя», но денег пока нет

Чехович: выполнил условия для бонусов от «Витязя», но денег пока нет
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович рассказал, что до сих пор ждёт бонусную часть от руководства снявшегося с чемпионата КХЛ «Витязя».

— Какая ситуация с долгами? У вас есть претензии к команде?
— Не то чтобы претензии, но долги не погашены, мне пока не всё выплатили. Зарплату почти всю выплатили, немного осталось, но не выплатили бонусную часть, а она у меня была существенной. Бонусы значительные, надеюсь, что отдадут.

— Не планируете обращаться в суд?
— Нет смысла, наверное, да и главное — не хочется. Надеюсь, что всё образуется и руководство «Витязя» добровольно отдаст свои долги, я в это верю, и не хочется с ними идти на конфликт, негатив.

— Обсуждаете в старом командном чате проблему с долгами? Нет мысли подать коллективный иск?
— Чат остался, мы общаемся с ребятами, но по долгам у всех разная ситуация. По зарплате не такие большие задолженности остались, в целом всё более-менее в порядке, а бонусы мало у кого были, как я понимаю.

Это скорее персональная история, я пошёл на понижение контракта, когда подписывался с «Витязем», чтобы зайти через бонусы. Были определённые условия, я их выполнил и должен был получить определённую сумму. Выгодная для всех схема. В результате денег пока нет, но есть договорённости с «Витязем», что долги будут погашены, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
