Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Чехович поддержал идею создания профсоюза игроков КХЛ

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович высказался за создания профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги.

– Обсуждается возможность создания нового профсоюза хоккеистов КХЛ под руководством Максима Сушинского. Насколько этот вопрос актуален?

– Точно актуален, это межсезонье показало, что игроки не защищены, много деталей, можно долго их обсуждать. Вопрос какие у него будут полномочия, какие условия. Мы видим, что есть проблема, игроки вообще не защищены, контракты мало чего стоят. Можно спокойно расторгать хоккеистов практически без компенсации и санкций, это идёт на поток, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.