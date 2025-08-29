Скидки
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Чехович поддержал идею создания профсоюза игроков КХЛ

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович высказался за создания профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги.

– Обсуждается возможность создания нового профсоюза хоккеистов КХЛ под руководством Максима Сушинского. Насколько этот вопрос актуален?
– Точно актуален, это межсезонье показало, что игроки не защищены, много деталей, можно долго их обсуждать. Вопрос какие у него будут полномочия, какие условия. Мы видим, что есть проблема, игроки вообще не защищены, контракты мало чего стоят. Можно спокойно расторгать хоккеистов практически без компенсации и санкций, это идёт на поток, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
Эксклюзив
